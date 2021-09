Tina Bru mottok Gjerdrum-rapport: Kjennes godt at vi endelig har fått noen svar

innenriks

Onsdag fikk Bru overlevert Gjerdrum-utvalgets første delrapport om kvikkleireskredet i Gjerdrum. Utvalget har konkludert med erosjon i Tistilbekken, som over flere år flere år svekket stabiliteten ytterligere.

– Når det skjer slike tragedier, må vi sørge for at vi lærer av det som har skjedd og sørge for at det ikke skjer igjen. Derfor setter jeg stor pris på å motta denne rapporten fra Gjerdrum-utvalget, sa Bru (H) da hun mottok rapporten.

– Så kjennes det godt at vi endelig har fått svar på mange av de spørsmålene vi har hatt siden skredet skjedde i desember. Samtidig ser vi at det ikke er ett enkelt svar på hva som forårsaket skredet. Rapporten tar for seg svært komplekse problemstillinger.

– Vi må bruke tid på å gå grundig gjennom rapporten, sa Bru.

Skredet førte til at elleve mennesker inkludert et ufødt barn omkom, evakuering av mer enn 1.600 personer og store materielle ødeleggelser.

