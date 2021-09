Dronning Sonjas skolepris til videregående skole i Nordland

innenriks

– Skolen utmerker seg med sitt langsiktige arbeid med inkludering og trygt og godt læringsmiljø, der de ser den enkelte elev og strekker seg langt for at elevene skal ha et fellesskap og en trygg skole, sier juryleder Inga Bostad i en pressemelding fra Utdanningsdirektoratet

Juryen vektlegger at skolen er en positiv drivkraft i lokalmiljøet og samarbeider med lokalt næringsliv for å sikre læreplasser for sine yrkesfaglige elever.

Sandnessjøen videregående har 450 elever og 110 lærere og ligger på Helgelandskysten i Nordland. Skolen har tatt et stort ansvar for inkludering og integrering i samfunnet, og satser på norskopplæring som inkludering.

Prisen består av 250.000 kroner, et diplom og et kunstverk med tittelen «Vekst», signert dronningen.

Dronning Sonja deler ut prisen på skolen 2. desember.

