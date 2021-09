Mann skutt i Trondheim – ikke livstruende skadd

innenriks

Ifølge Adresseavisen fikk politiet melding om saken litt over klokka 2.30.

– Mannen ble kjørt til St. Olavs hospital. Han er ikke livstruende skadd. Det er en relasjon mellom den fornærmede og gjerningspersonen, sier operasjonsleder Anlaug Oseid i Trøndelag politidistrikt.

Ingen er pågrepet i saken. Ifølge politiet utgjør ikke gjerningspersonen noen fare for andre.

– De involverte er kjent for politiet fra tidligere, sier Oseid.

Politiet er tilbakeholdne med opplysninger.

– Vi vil ikke si så mye mer fordi vi ikke har pågrepet noen for forholdet. Men det er ingen tvil om at det er et alvorlig forhold, sier Oseid.

Politiet fikk melding om hendelsen via AMK.

(©NTB)