Tengs-siktede varetektsfengsles i fire nye uker

Sør-Rogaland tingrett ga torsdag politiet medhold i begjæringen om varetektsfengsling i fire nye uker av mannen som er siktet for drapet på Birgitte Tengs, opplyser Sørvest politidistrikt i en pressemelding.

Mannen blir underlagt brev- og besøksforbud og medieforbud i hele fengslingsperioden.

– Tingretten er enig med politiet i at det ved en eventuell løslatelse av siktede vil foreligge reelle og konkrete muligheter for at han vil forspille bevis, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma.

Fengslingen ble avgjort ved kontorforretning.

Siktede begjærte seg løslatt. Han nekter for å ha noe med drapet på Birgitte Tengs å gjøre.

Mannens forsvarer, advokat Stian Kristensen, sier til VG at de vil anke fengslingen til lagmannsretten.

– Han er skuffet over avgjørelsen og vil be lagmannsretten se på den, sier forsvarer Stian Kristensen til VG.

Han mener det virker som om tingretten ikke har sett på anførslene forsvaret har kommet med.

Mannen ble pågrepet 1. september og ble fengslet i fire uker 3. september.