47-åring anker dommen for drapet på sin egen mor

– Vi er ikke enig i rettens tilregnelighetsvurdering, og dommen vil ankes i sin helhet, sier mannens forsvarer, advokat Marijana Lozic, til NTB.

Mannen erkjente under rettssaken at han hadde utført vold mot moren og knyttet seg selv til handlingen, men nektet straffskyld. Han har forklart at det er store deler av hendelsesforløpet han ikke husker.

Mannen har forklart at han har hatt store psykiatri- og rusproblemer, og det ble foretatt en fullstendig rettspsykiatrisk observasjon av ham for å vurdere tilregneligheten hans. Det ble konkludert med at han ikke kunne erklæres utilregnelig.

I dommen kommer det fram at mannens forsvarer en uke før rettssaken startet ba om at de sakkyndige skulle avgi en tilleggserklæring.

– Ønsket var begrunnet i at tiltalte hadde fått en forverring av symptomer i fengselet, og at behandlende psykolog i fengslet var tvilende til de sakkyndiges konklusjon om tiltaltes tilregnelighet, står det i dommen.

Det var ikke tid til å avgi en tilleggserklæring før rettssaken, men en av de sakkyndige psykologene foretok en ny samtale med mannen. Etter samtalen ble mannens diagnose endret, men den sakkyndige sto på at mannen ikke kunne regnes som utilregnelig på drapstidspunktet.

