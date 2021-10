Avinor venter trafikktopp for utenriksflyginger i høstferien

innenriks

– Trafikken er stadig stigende ved Avinor sine lufthavner, og mye tyder på at ferie- og fritidsmarkedet er på god vei tilbake. Høstferien blir nok intet unntak, og det forventes at vi kan få årets mest trafikkerte dag på utland i denne perioden, sier direktør for trafikkutvikling i Avinor, Gaute Skallerud Riise, i en pressemelding.

Avinor regner med over 60.000 reisende ved Oslo lufthavn enkelte dager i høstferien. Aller størst blir trafikken søndag 10. oktober, ifølge Avinor.

Det er fortsatt få reisende sammenlignet med 2019, da over 100.000 reiste på de travleste dagene. Innenrikstrafikken regnes å være 80 prosent av 2019-nivå.

