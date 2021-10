EU advarer Norge mot å kutte strømeksporten

innenriks

– Her i Europa ser vi alle fordelene med et felles energimarked. Et mer omfattende strømmarked hjelper oss til å levere mer fornybar kraft, sier EUs energikommissær Kadri Simson fra Estland til TV 2.

Hun frykter at avgjørelser som tas nå på grunn av den høye strømprisen, vil forsinke fremtidige og helt nødvendige investeringer i mer fornybar energi i Europa.

– Vi må tenke på alle konsekvensene, sa Simson.

Selv om forbrukerne har hatt rekordhøye strømregninger den siste tiden, sett i norsk målestokk, har EU-landene langt høyere gass- og strømpriser enn Norge.

Norge har strømkabler til flere land, blant annet til Tyskland og Nederland. Fredag startet prøvedriften på verdens lengste undersjøiske strømkabel, North Sea Link mellom Norge og Storbritannia.

Den nye kraftkabelen vil gjøre strømmen dyrere i Sør-Norge, men hvor mye prisen vil stige er analytikere og Statnett uenige om.

