Statsforvalteren krever sikrere lagring av olje på Jan Mayen

innenriks

Vi har varslet pålegg til Forsvarsbygg for å få på plass bedre sikkerhet mot forurensning, opplyser Statsforvalteren.

Det var under en befaring på Jan Mayen i august at det ble avdekket at tanklagring og oppbevaring av oljeprodukter på øya ikke er tilfredsstillende.

Selv om tankanlegget ved Olonkinbyen er i god stand, tilfredsstiller det ikke de kravene som gjelder for tanklagring på Fastlands-Norge i dag, skriver Statsforvalteren.

Her er det blant annet krav om oppsamlingsarrangement og en rekke tiltak for å forebygge akutt forurensning.

Blant annet var flere mindre tanker og beholdere lagret slik at søl og lekkasjer ville gå rett i grunnen. Det ble også observert lekkasje fra en beholder, som åpenbart hadde foregått over noe tid.

(©NTB)