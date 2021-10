Deler av Østfoldbanen fortsatt stengt på grunn av flom

innenriks

Bane Nor melder at det jobbes med å rette feilen, men at det kan ta tid.

Flommen er ved Skjeberg stasjon, sier medievakt Olav Nordlie i Bane Nor til Dagbladet.

– Vi har fått vann i et teknisk rom. Vi er i gang med å lense der, men det er også mye vann i sporet, så jeg har ingen prognose om hvor lenge det vil være stengt, sier Nordlie.

Han sier til NTB i 15-tiden lørdag at Bane Nor har folk som jobber på stedet, og at det er for tidlig å si noe om når banen kan åpnes igjen.

Det er varslet om flomfare på oransje nivå for deler av Østlandet lørdag. Det ventes også mye regn søndag.

