– Vi opplever for tiden at enkelte av våre kunder har problemer med fastnettet. Vi jobber med feilsøking og beklager så mye overfor de kunder som er berørt, skriver Telia på sine nettsider.

– Vi har dessverre ikke så mye informasjon å gi nå annet enn å bekrefte at vi har problemer, og at vi prøver å finne ut hva som er årsaken, sier informasjonssjef Ellen C. Scheen til NRK.

Flere store nettplattformer som Facebook og Instagram har også hatt problemer mandag kveld.

