Ingen smittebølge etter gjenåpningshelgen

innenriks

– Vi kan slå fast at gjenåpningshelgen ikke medførte noen tydelig smitteøkning, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad til NRK.

Han legger til at det også er en nedgang i antallet som er innlagt på intensivavdelinger. Samtidig advarer han om at det er færre som tester seg og tror det er mørketall. Derfor tror Nakstad at koronasmitten vil vise seg i andre statistikker framover.

– De neste månedene er det nok først og fremst antallet innleggelser på sykehus og omfanget av smitteutbrudd på sykehjem og skoler som vil gi den beste pekepinnen på smittepresset i samfunnet.

Overfor VG utdyper Nakstad at mørketallene kan bli noe større fordi det er mange som tester seg hjemme, og da er det ikke like mange som blir fanget opp i den offisielle statistikken. Dette skyldes at man må ta en ekstra test i kommunens regi for å bli registrert.

– Det er en mer uoversiktlig situasjon for kommunene nå, siden mye testing skjer hjemme, men det kommunale testapparatet vil fortsatt avdekke utbrudd på skoler, sykehjem og lignende, og det er det viktigste akkurat nå.

(©NTB)