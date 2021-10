DNB advarer mot svindel: – De kriminelle blir flinkere

innenriks

– De kriminelle blir flinkere og mer utspekulerte. Ved hjelp av ny teknologi forfalsker de bedre og skriver bedre norsk, sier DNBs bedrageriekspert Terje A. Fjeldvær.

DNB opplyser at noen av deres kunder har mottatt SMS der det står at kortet deres er blokkert som en forholdsregel. Ofrene bes om å følge en lenke til en side for å bekrefte identitet.

Andre har mottatt WhatsApp-meldinger der noen som utgir seg for å være svindelofferets barn som trenger hjelp til betaling.

Dessuten har flere personer blitt kontaktet på Messenger med beskjed om at de har vunnet en gevinst, og flere har opplevd svindlere som ringer fra forfalskede mobilnummer og utgir seg for å være politi.

Svindlerne forsøker å få tilgang til BankID eller å overta kontrollen over ofrenes Facebook-kontoer.

– Alt dette er ulike former phishing. Dette er en metode som svindlere bruker i ulike former for å få deg til å oppgi BankID og annen sensitiv informasjon som de kan misbruke. Svindlerne er rett og slett ute etter å få ta i pengene dine, sier DNBs bedrageriekspert, Terje A. Fjeldvær.

Han legger til at ingen ekte firmaer eller etater vil ringe deg for å be om BankID, og at du umiddelbart bør legge på ved spørsmål om dette.

