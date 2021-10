FHI: Tiden er inne for vanlige renholdsrutiner

innenriks

Det sier seniorrådgiver Mette Fagernes ved FHI til NRK.

– Vi tenker at tiden er inne for å gå tilbake til vanlige renholdsrutiner. Regelmessig sprit av utstyr er ikke nødvendig, sier hun.

Hun legger til at dette heller ikke har vært så mye anbefalt av FHI gjennom pandemien.

– Men det har kanskje blitt gjort i større grad enn det anbefalingene har vært, sier hun, og understreker at håndhygiene fremdeles er viktig.

Instituttets tidligere råd har blant annet vært rettet mot treningssentre, svømmehaller og andre steder folk samles. Her varsler flere at de vil fortsette med spriting av utstyr, blant annet Sats, som skriver i en oppdatering på sine nettsider at de vil «fortsette med grundig vask av apparater, og oppfordrer våre medlemmer til å vaske før og etter bruk».

