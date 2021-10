Mer åpne grenser får Virke til å frykte for norske arbeidsplasser

innenriks

– Det er mye penger og mange arbeidsplasser, og vi frykter at de vil forsvinne dersom alle drar og handler i Sverige, sier Jarle Hammerstad, leder for handelspolitikk i Virke, til TV 2.

I 2019 brukte nordmenn om lag 16 milliarder kroner på svenskhandel. Nesten hele denne omsetningen har under pandemien holdt seg i Norge.

Hammerstad mener det trengs avgiftsreduksjon for å vinne kampen om kundene.

– Vi kan gjøre flere grep for å sikre oss at mer av den handelen skjer i norske butikker. Det handler om å tilpasse avgiftene mer til det vi har i landene rundt oss. Vi har fortsatt store forskjeller, sier Hammerstad, som forventer at den nye regjeringen går ordentlig inn i grensehandelproblematikken.

