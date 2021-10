Ap og Sp lover «krafttak» for psykisk helse

innenriks

Det var ungdomspartiene AUF og Senterungdommen som fredag fikk æren av å presentere de nye enighetspunktene fra regjeringsforhandlingene på Hurdalsjøen Hotell.

Ifølge AUF-leder Astrid Hoem er det snakk om et «tydelig krafttak for psykisk helse for unge».

– Vi har vært igjennom en lang koronapandemi som også har ført til at flere og flere elever sliter. Når man dykker ned i tallene, både studentundersøkelser og tallene for videregående, så er det veldig skremmende tall som vi er nødt til å ta på alvor, supplerer Senterungdommens leder Torleik Svelle.

Enige om opptrappingsplan

Ifølge Hoem og Svelle er Arbeiderpartiet og Senterpartiet i regjeringsforhandlingene blitt enige om en opptrappingsplan som skal styrke tilbudene både i kommunene og på sykehusene, med en særlig satsing på barne- og ungdomspsykiatri.

Enigheten innebærer at:

* det skal gis hjelp uten henvisning

* offentlig psykisk helsehjelp skal bli gratis for pasienter til og med 25 år

* skolehelsetjenesten skal styrkes gjennom en konkret opptrappingsplan

Ukjent prislapp

I tillegg varsles det investeringer i digitale tjenester og tiltak for å korte ned ventetiden på utredning.

Prislappen for satsingen er foreløpig ukjent.

– Vi har ansvar for å levere gjennomslag som monner i unge folks liv. Så er det noen andre som sitter og regner på kostnadene, sier Hoem til NTB.

– Men jeg regner med at de har kontroll, tilføyer Svelle.