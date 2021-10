Filippinsk fredsprisvinner: – Jeg er i sjokk

innenriks

Ressa sier til TV 2 at fredsprisen vil gi energi og motivasjon til å fortsette kampen for ytringsfriheten. Hun sier hun har fått reisebegrensninger flere ganger, men håper hun får kommet seg til Oslo for fredsprisutdelingen.

– Jeg er litt i sjokk. Det er virkelig emosjonelt. Men jeg er glad på vegne av teamet mitt og vil takke nobelkomiteen for å anerkjenne hva vi går igjennom, sier Ressa til TV 2.

– Det betyr at vi skal fortsette å gjøre det vi gjør, med ny energi. Det vi alltid har prøvd å gjøre, er å skape ansvarlig journalistikk. Det er blitt mye vanskeligere med inntoget av sosiale medier, som lar autoritære ledere og diktatorer utnytte deres algoritmer og bryte ned demokratiene fra innsiden, sier Ressa.

Gratulerer Muratov

Ressa gratulerer også russiske Dimitrij Muratov, som hun deler prisen med.

– Fortsett å ha mot og gratulerer, sier hun i en melding til ham.

Ressa sier hun leder en liten gruppe pressefolk i mediebedriften Rappler, og at det å få nobelprisen er viktig for dem i deres arbeid.

– Rappler har vært under angrep lenge, og journalistikken har aldri vært så viktig som i dag. Energien dette vil gi vårt team for å fortsette kampen er utrolig, sier hun.

I en videostream via Rappler sier Ressa at dette er den viktigste tiden å være journalist.

– Tidene hvor det er mest farlig, er også tidene der det er mest viktig, sier hun.

Ble truet av presidenten

Hun antar at filippinske myndigheter ikke vil være fornøyd med prisen. Landets president Rodrigo Duterte har i et intervju med henne sagt at hun kan bli drept, og at han kan gjøre det selv.

– De vil ikke være fornøyde, men det vi ser, er at det er en kamp om fakta og sannhet. Journalister er under angrep fordi vi prøver å holde fast ved fakta. Uten det kan du ikke ha tillit eller et samfunn som kan løse de store problemene vi står overfor i verden. Dette er kritisk ikke bare for Filippinene, men for demokratier rundt om i verden, sier hun.

(©NTB)