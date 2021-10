Nordland KrF foreslår Ingelin Noresjø som partileder

innenriks

Noresjø er fra Fauske og var medlem i fylkesrådet i Nordland før hun i fjor ble statssekretær for samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Men fylkeslaget åpner samtidig for at Dag Inge Ulstein kan lede partiet, om valgkomiteen vil ha en leder som sitter på Stortinget.

– Vi ønsker at ny leder skal ha fullt fokus på å bygge organisasjonen. Hvis valgkomiteen vurderer det slik at KrF er best tjent med at lederen sitter på Stortinget, ønsker vi Dag Inge Ulstein som ny leder og at de eksisterende nestlederne beholder plassen, skriver fylkessekretær Øyvind Pedersen i Nordland KrF i en pressemelding sent onsdag kveld.

Vedtaket fra Nordland endrer ikke på bildet som har tegnet seg etter en uke med diskusjoner og avstemminger i fylkeslagene: Dag-Inge Ulstein har seilet opp som lederfavoritt. Men han har ikke bekreftet at han stiller som kandidat, skriver Vårt Land.

Ledervalget skjer på KrFs ekstraordinære landsmøte 13. november. Før dette skal fylkeslagene gi sine innspill i en høringsrunde nummer to. Valgkomiteen har satt en frist til 22. oktober for denne runden, ifølge Vårt Land.

Ropstad gikk av etter valget som følge av avsløringene om at han har fått gratis pendlerbolig fra Stortinget, uten at han betalte skatt av fordelen.

(©NTB)