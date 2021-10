Oslo-politiet om Mortensrud-skyting: Veldig alvorlig sak

innenriks

Ingen er foreløpig pågrepet for skytingen.

– Vi forbereder oss på å kunne stå i en svært alvorlig etterforskning. Vi har ikke fått noe endelig fra sykehuset, men som dere skjønner, er dette svært kritisk, sa leder for Etterretning og etterforskning (FEE) i Oslo politidistrikt, Grete Metlid på en pressekonferanse fredag morgen.

– Mannen er svært kritisk skadd. Vi venter nå på siste melding fra sykehuset. Det ble gjort livreddende tiltak på stedet, men som sagt er dette svært alvorlig. Dette er veldig vanskelig for familien på sykehuset, sa hun videre.

Skjedde ved ungdomsskole

Politiet fikk melding om skytingen, som skjedde utenfor Lofsrud skole på Mortensrud i Søndre Nordstrand bydel, klokken 22.22 torsdag kveld.

Politihelikopteret og hundepatruljer ble satt inn i letingen etter en eller flere mistenkte i saken, men fredag morgen har ikke politiet mer informasjon om etterforskningen og søket etter mistenkte.

Vitner på stedet meldte om at det ble skutt flere ganger.

Flere skyteepisoder

Det har vært flere skytinger i Oslo den siste tiden. Det skaper uro, sa Metlid.

– Vi har forståelse for reaksjonene rundt dette. Vi er veldig opptatt av at vi skal klare å oppklare sakene. I de aller fleste sakene er det pågripelser.

Hun viste til hendelsen i Vika lørdag 2. oktober hvor en mann i 20-årene ble alvorlig skadd i en skyteepisode, og at det spekuleres i flere medier om sammenhengen mellom dette og skytingen på Mortensrud.

– Per nå ser vi ingen tydelig sammenheng med skytingen ved konserthuset i Vika og saken på Mortensrud. Samtidig er det mange ubesvarte spørsmål, men vi ser ingen sammenheng.

– Ikke målrettet

– Vi vil ikke på dette tidspunktet karakterisere at skytingen er målrettet på person. Det var flere personer på stedet da skytingen foregikk, sa politilederen.

Fokuset nå er på å pågripe gjerningspersoner.

– Det er så alvorlig og kritisk her at vi rigger oss for en omfattende etterforskning.

– Dette er alvorlig nettopp fordi det skytes i det offentlige rom i et område hvor det befinner seg mange unge barn og voksne. Det skjer i høstferien hvor man er ute, sa hun.