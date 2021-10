Støre: – Det er veldig god stemning

innenriks

De to partilederne begynte møtevirksomheten på Hurdalsjøen Hotell klokka 10 fredag formiddag.

Snaut fire timer senere pågikk møtene fortsatt, men da NTB og TV 2 stilte seg opp utenfor hotellet for å spionere på dem gjennom vinduet, reiste Vedum seg opp og åpnet vinduet for å slå av en prat.

– Dere er så tålmodige, sa han.

– Hva kan du melde?

– Nei, nå skal jeg bare ha luft.

Kort tid etter kom også Støre bort.

– Legg merke til humøret her, sa Støre muntert.

– Er det god stemning?

– Det er veldig god stemning, sa Støre.

– Vi jobber nå godt på, supplerte Vedum.

Så lukket de vinduet og fortsatte forhandlingene, som har foregått i dyp fortrolighet og med få lekkasjer.

Droppet stortingsmøte

Støre og Vedum skulle egentlig ha vært i Stortinget fredag for å ha deltatt under den formelle godkjenningen av valgresultatet.

Men de to partilederne droppet møtet for å kunne forhandle videre.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet har de siste dagene vært i intensive forhandlinger for å hamre ut en ny regjeringsplattform.

Forhandlingene er i sluttfasen, og NTB vet at det i Arbeiderpartiet er håp om at regjeringsplattformen skal kunne legges fram på søndag.

Men det er også mulig at forhandlingene vil fortsette inn i neste uke.

Løfte om krafttak for psykisk helse

Torsdag kveld fikk partitoppene i Hurdal også besøk av AUF-leder Astrid Hoem og Senterungdommens leder Torleik Svelle, som ble på hotellet til fredag for å komme med innspill til forhandlingene.

Før de dro fra hotellet igjen, fikk Hoem og Svelle æren av å presentere et nytt enighetspunkt fra forhandlingene: et løfte om et «krafttak» for psykisk helse for unge.

Ifølge Hoem og Svelle er Arbeiderpartiet og Senterpartiet blitt enige om en opptrappingsplan som skal styrke tilbudene både i kommunene og på sykehusene, med en særlig satsing på barne- og ungdomspsykiatri.

Enigheten innebærer at:

* det skal gis hjelp uten henvisning

* offentlig psykisk helsehjelp skal bli gratis for pasienter til og med 25 år

* skolehelsetjenesten skal styrkes gjennom en konkret opptrappingsplan

I tillegg varsles det investeringer i digitale tjenester og tiltak for å korte ned ventetida på utredning.

Klimainnspill

De to ungdomspartilederne løftet også fram klima som et tema som det var viktig for dem å komme med innspill på.

Ved avreise fredag konstaterte Hoem det hun kalte en «ærlig uenighet» om oljepolitikk.

– Vi får se hva de blir enige om, sa hun.

– Men vi har iallfall vært tydelige på hva som er viktig for oss.

AUF krever stans i oljeletingen, noe Ap og Sp ikke har vært villige til å gå med på.

Svelle var noe mer håpefull:

– Vi har iallfall hatt gode samtaler med gjengen og opplever at vi er blitt tatt på alvor og lyttet til. Jeg tror det kommer til å synes godt, også i klimakapittelet, sa han.

