Under halvparten sier ja til å bruke munnbind

Andelen som i oktober er positive til munnbind, er 14 prosentpoeng lavere enn i september, og den har ikke vært lavere siden juli i fjor.

– Åpningsfasen med fallende smittetrend har fått folk flest til å vrake munnbindet, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion, som står bak undersøkelsen.

60.000 nordmenn er gjennom pandemien spurt om holdningen til munnbind.

En av tre på offentlig sted

Nå svarer kun 36 prosent at de som regel bruker munnbind på offentlige steder hvor det er vanskelig å holde en meters avstand. Dette er en nedgang på hele 26 prosentpoeng fra september og det laveste nivået som er målt.

– I motsetning til store deler av verden som holder fast på munnbind, vender nordmenn tilbake til hverdagen som var, selv om det fortsatt ikke er vanskelig å få øye på munnbind i bybildet, sier Clausen.

I uka som gikk, oppga 68 prosent av nordmenn at de støtter regjeringens gjenåpning av Norge med fjerning av de fleste smitteverntiltakene. Dette utgjør en økning på 9 prosentpoeng fra uka før.

Flere bekymret for familien enn seg selv

Så langt i oktober sier 23 prosent at de er bekymret for å bli smittet, ned 7 prosentpoeng fra september og det laveste nivået under hele pandemien.

39 prosent er nå bekymret for at noen i familien skall bli smittet. Det er 8 prosentpoeng lavere enn i september og er også klart lavest under pandemien.

Totalt er 140.000 nordmenn spurt om frykten for smitte helt siden de strenge koronatiltakene ble innført i mars i fjor.

