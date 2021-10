Hemmelighetsfull Solberg om avskjedsmøtet med kongen

innenriks

To ganger traff Erna Solberg kong Harald tirsdag i forbindelse med det kommende regjeringsskiftet. Først om morgenen da hun fortalte kongen at hun ville meddele Stortinget at regjeringen ville gå av, og siden klokka 13 da hun overleverte kongen det formelle avskjedsbrevet i statsråd.

– Vi hadde en hyggelig samtale om det, sa Erna Solberg med et lurt smil da hun ble spurt om møtene på pressekonferansen i statsministerboligen.

– Det er alltid noen hyggelige ord, men det er en veldig viktig regel i Norge og det er at det kongen sier i statsråd til sine statsråder, det forblir der. Og det han sier til statsministeren på tomannshånd, det forblir også der, sa Solberg.

