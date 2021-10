Sanner: – Et mer normalt budsjett for 2022

innenriks

– Søvnen har vært veldig god, selv om jeg må innrømme at jeg er litt spent før en så stor og viktig dag. Statsbudsjettet er alltid viktig, men det er spesielt i dag siden det er det siste budsjettet Solberg-regjeringen legger fram, sa finansministeren til pressen som hadde samlet seg utenfor Sanners hjem i Bærum tirsdag morgen.

– Mye går bra i norsk økonomi. Det betyr at vi kan ta ned oljepengebruken, noe vi gjør i 2022. Det er godt å kunne overlevere en økonomi i bedre stand enn den vi overtok, sa han.

Sanner overtok statsrådsposten i januar 2020 og beskriver selv at han fikk en drøy måned som «vanlig» finansminister før koronakrisen slo inn.

– Jeg mener at vi sammen, inkludert opposisjonen og partene i arbeidslivet, samlet oss om gode tiltak. Når jeg ser tilbake, så mener jeg at vi har lyktes med å komme ut av krisen med et sterkt næringsliv, sånn at folk kan komme tilbake på jobb.

Det har vært tøffe prioriteringer i arbeidet med dette budsjettet, ifølge Sanner.

– Det må vi venne oss til. Handlingsrommet i budsjettet framover kommer til å bli mindre enn det har vært.

Han sier at han ikke er bekymret for hva Støre-regjeringen vil gjøre med budsjettet.

– Men vi er politisk uenig, så det blir en ny retning. Jeg håper de tar vare på den gode utviklingen i arbeidsmarkedet.

