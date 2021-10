Sanner: Koronapandemien gjorde tiden som finansminister krevende

innenriks

– Nå er det andre som skal overta stafettpinnen, så det blir spennende å se hvilke endringer de gjør. Men det oppleves godt å legge fram et budsjett i en situasjon der økonomien er i bedre stand enn da vi overtok, sa avtroppende finansminister Jan Tore Sanner (H) på vei til Stortinget for å legge fram regjeringens forslag til neste års statsbudsjett.

Han beskriver tiden som finansminister som krevende på grunn av koronapandemien.

– En helsekrise som også ble en økonomisk krise. Vi hadde over 400.000 arbeidsledige i en periode, sier Sanner.

Finansministeren la til at han håper den nye regjeringen sørger for at vi fortsatt har lav arbeidsledighet, legger til rette for privat næringsliv og satser på utdanning.

