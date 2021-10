Bollestad bekrefter: Aktuell som ny KrF-leder

innenriks

Bollestad har lang fartstid i KrF og har bekledd flere verv, blant annet som nestleder siden 2015. Partiet velger ny leder på sitt landsmøte 13. november.

– Jeg har stor tro på at Norge trenger et sterkt verdiparti som løfter menneskeverdet og de kristne verdiene. I en tid med økt polarisering får KrF, som et kristendemokratisk sentrumsparti, en viktig rolle, og den skal vi fylle, sier hun i en epost til NTB.

Hun sier partiet vil fortsette å jobbe for sine kjernesaker i opposisjonsrollen på Stortinget.

– Nå er vi i opposisjon på Stortinget, men vi skal fortsette jobben for barnefamiliene, landets eldre og verdens fattige. Samtidig skal vi bygge et sterkt KrF-lag i hele landet, og få til et større og kraftigere KrF både i lokalvalget og neste stortingsvalg, sier Bollestad.

Hun sier det ville vært en ære å overta etter Kjell Ingolf Ropstad som partileder i KrF.

Avtroppende bistandsminister Dag Inge Ulstein omtales som hennes største utfordrer. Han har støtte blant annet fra partiets ungdomslag KrFU og flere fylkeslag.