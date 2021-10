Sp fikk ikke Ap med på å redde Ullevål sykehus

innenriks

Regjeringen vil sørge for at hele Groruddalens befolkning så raskt som mulig får lokalsykehustilbud ved Nye Aker sykehus og gjennomføre endringer i sykehusstruktur i Oslo i henhold til vedtatte planer, heter det i Hurdalsplattformen.

Ullevål sykehus skal legges ned som planlagt og isteden skal man bygge opp andre sykehus i hovedstadsregionen.

– Det en helt kjent historie at vi har ulikt syn på den saken, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum om det som har blitt et av mange kompromisser mellom de to regjeringspartnerne.

– Vi la fram våre argumenter, som vi mente var gode, for å finne en annen løsning enn den som nå har blitt valgt. Så hadde Ap et annet standpunkt, og til slutt så ble det konkludert slik, sier Vedum.

Sp har tidligere tatt til orde for at Ullevål sykehus skal beholdes, og Vedum har tidligere sagt at han vil legge all kraft på å få med Støre til å beholdt sykehuset. I forrige måned gikk Sps Jan Bøhler ut og fastslo at Sp ikke kan sitte i en regjering som vil legge ned Ullevål sykehus.

Ap-leder Jonas Gahr Støre understreker at det kommer til å være sykehusdrift på Ullevål sykehus i flere år framover.

– Det er mange spørsmål vi ennå ikke har tatt stilling til, med tanke på tomten og alle slike ting. Det må gjøres på en klok måte, og det vil helseministeren i denne regjeringen følge nøye med på, sier Støre.