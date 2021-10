Jonas Gahr Støre reiser til Kongsberg fredag

innenriks

Støre viet angrepet i Kongsberg betydelig oppmerksomhet på sin første pressekonferanse som statsminister torsdag kveld. Han omtalte saken hvor fem personer ble drept og to skadd som et grusomt angrep på uskyldige mennesker.

– Vi håper å få til et besøk på Kongsberg, justisministeren og jeg, i morgen på dagen, for å gi uttrykk for støtte og lytte til hva de har opplevd, sier Støre.

Overfor NTB understreker Støre at han reiser på vegne av folket.

– Vi legger vekt på å vise solidaritet og lytte til erfaringene de har hatt, sier han.

Han sier handlingene på Kongsberg rammer byen på en måte som han tror berører hele det norske folket.

– Da skal regjeringen være der på vegne av folket, og gi uttrykk for støtte og solidaritet.