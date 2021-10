Politiet: Det ble brukt flere våpen i drapene på Kongsberg

innenriks

Hva slags våpen det er snakk om, ønsker ikke politiadvokat Ann Irén Svane Mathiassen å si noe om av hensyn til etterforskningen.

Politiet fikk klokken 18.13 onsdag kveld flere meldinger om at en person hadde skutt etter folk med pil og bue i Kongsberg sentrum. Klokken 18.47 ble en mann pågrepet.

Den siktede er en dansk statsborger i 30-årene. Han er siktet for å ha drept fem personer og for å ha skadet to andre. De to er ikke livstruende skadd.

– Han har erkjent de faktiske forhold, sier Mathiassen til NTB.

De drepte vil bli obdusert i løpet av torsdagen.

Politiet har pressekonferanse i Tønsberg torsdag klokken 10.