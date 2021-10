Mehl: Sterkt å komme til Kongsberg

innenriks

Den ferske justisministeren ankom Kongsberg sammen med statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) bare én dag etter at de to gikk inn i regjering.

– Det er sterkt med tanke på det som har skjedd. Det er et besøk som er preget av stort alvor. Jeg er veldig glad for at vi fikk muligheten til å ta turen hit og snakke med de som er berørt, sier Mehl.

Støre og Mehl skal først ha et møte med Kongsbergs ordfører, Kari Anne Sand (Sp), som ønsket de to velkommen og takket for at de kom. Støre sier de vil ta en tur rundt og se seg om i byen etter møtet.

