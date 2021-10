PST varslet om fare for «lavskala angrep» fra Kongsberg-siktede i 2018

innenriks

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) bekrefter til VG at de i 2018 gjorde en vurdering av at det var fare for at Espen Andersen Bråthen gikk til angrep. Ifølge PST-vurderingen kunne han utføre et «lavskala angrep med enkle virkemidler i Norge».

Arne Christian Haugstøyl, sjef for kontraterror i PST, sier til VG at vurderingen var at det var lite sannsynlig at han ville utføre en politisk motivert voldshandling.

– Men vi så på bakgrunn av hans psykiske helse og lave terskel for å utføre vold, at det kunne være en mulighet for at han kunne utføre et lavskala angrep med enkle virkemidler i Norge, sier sjef for seksjon for kontraterror Arne Christian Haugstøyl i PST til avisa.

Første varsel i 2015

PST bekreftet fredag at de fikk første varsel om mannen i 2015.

Etter en video mannen la ut i 2017 der han kom med det som framsto som en trussel, og viste til at han var blitt muslim, fikk PST flere varsler om mannen.

Denne videoen ble imidlertid ikke ansett som en straffbar trussel, ettersom innholdet var uspesifikke trusler, sier seniorrådgiver Martin Bernsen i PST til NTB.

Ny vurdering i 2018

I 2018 sendte politiet en varsel til helsevesenet om fare for at han kunne begå et lavskala angrep.

– Vi gjorde en ny vurdering av ham i 2018, og vurderingen da var at han hadde psykiske problemer, mer enn en terrorintensjon, sier Bernsen.

– Vi anså ham ikke som drevet av ideologi, men at han kunne være voldelig, sier Bernsen om varselet som ble sendt til helsevesenet.

Fem personer ble drept og tre skadd i angrepet på Kongsberg. Politiet har sagt at det er naturlig å etterforske om det var en terrorhendelse, men at mistanken om at det skyldes sykdom er blitt styrket.