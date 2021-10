Politiet og PST skal evalueres etter Kongsberg-drapene

innenriks

Beslutningen er tatt i samråd med PST og Politidirektoratet, sier politidirektør Benedicte Bjørnland og PST-sjef Hans Sverre Sjøvold i en uttalelse. Politiet i Sørøst har selv bedt om en evaluering.

Politiets oppgaveløsningen da fem personer ble drept og håndteringen av tipsene som kom inn om gjerningsmannen i forkant, samt informasjonsflyten mellom politiet og PST skal evalueres.

– Selve innretningen på gjennomgangen, vil vi måtte komme tilbake til i løpet av en til to ukers tid, sier Bjørnland og Sjøvold.

– Gitt alvoret i saken, er det svært viktig at læringspunkt og eventuelle svakheter og feil identifiseres raskt for å kunne iverksette tiltak umiddelbart. Ved å evaluere sammen tror vi at læringseffekten vil bli enda større, sier de.

Spesialenheten for politisaker er også varslet og skal på selvstendig grunnlag vurdere etterforskning av politiet.

Det er kjent at politiet har mottatt bekymringsmeldinger om Espen Andersen Bråthen, som er pågrepet og har erkjent å ha drept fem og skadet tre på Kongsberg, knyttet til radikalisering. Politiet og PST har også vært klar over hans psykiske historikk.

Under selve hendelsen ble det først en konfrontasjon mellom gjerningsmannen og politiet, før han kom seg unna. Trolig ble alle de fem ofrene drept etter dette første møtet med politiet.