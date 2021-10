Arrangøren av konserten til minne om drapsofrene var selv vitne til ett av drapene

innenriks

Kantoren og organist Matthias Anger i Kongsberg kirke ble selv vitne til ett av drapene i Hyttegata onsdag kveld.

Anger sier til VG at han og samboeren hørte et skrik på gaten utenfor.

– Vi forsto med en gang at det hadde skjedd noe livstruende, derfor sprang vi ut av leiligheten for å hjelpe til, sier han, og forteller at de ble vitner til at en person ble angrepet.

Ble jaget av drapsmannen

Anger og samboeren ville hjelpe, men kom ikke fram.

– Rett før jeg kom fram til personen, ble jeg møtt av en høyaggressiv gjerningsmann som ikke nølte med å komme etter meg. Han sprang etter meg og kastet en kniv mot meg, et langt stikkvåpen – en machetelignende gjenstand, sier Anger.

Det var Drammens Tidende som først snakket med Anger.

– Det var en forferdelig opplevelse å bli vitne til et drap. Det er vanskelig å begripe, sier han til avisen.

Arrangerte minnekonsert

Søndag kveld var Anger arrangør da det ble arrangert minnekonsert for de fem som ble drept onsdag. Kongsberg Kantori skulle egentlig hatt sin årlige høstkonsert søndag, men Anger tok initiativ til at det i stedet ble en minnekonsert for de drepte og skadde med gratis inngang.

Der mintes byen ofrene med toner fra Brahms, Mozart og Mendelssohn søndag kveld.

Oslo kammerakademi og Ensemble Allegria medvirket sammen med Kongsberg Kantori og sopranen Tone Elisabeth Braaten.

Tidligere søndag ble det holdt sørgegudstjeneste i Kongsberg kirke.

