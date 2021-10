Fiskeri- og havministeren setter likestilling på dagsordenen

innenriks

Det har i høst kommet flere historier fra kvinnelige fiskere, der de beskriver kritikkverdige forhold som mobbing og seksuell trakassering.

Nå kaller den nyslåtte fiskeri- og havministeren inn til møte neste onsdag for å kartlegge hva næringen gjør for å sikre en god arbeidsplass for kvinner.

– Dette er alvorlige forhold som fiskerinæringen ikke kan være bekjent av, og som det må jobbes systematisk og målrettet med, sier Skjæran i en pressemelding.

– Jeg vil høre hvordan aktørene arbeider for å hindre kritikkverdig atferd, hvordan saker som varsles blir håndtert, og hvordan de vil følge opp dette arbeidet.

