Nortura sier opp 147 ansatte i Steinkjer og Stavanger

innenriks

Bakgrunnen for oppsigelsene er et forslag fra selskapets konsernledelse om å legge ned avdelingene for griseskjæring i Steinkjer og Stavanger til fordel for en ny og modernisert fabrikk i Tønsberg, melder NRK.

Den nye delen på fabrikken i Tønsberg vil etter planen stå ferdig etter sommeren 2023. Deretter skal skjæreaktiviteten i Steinkjer og på Forus gradvis trappes ned.

Slakterivirksomheten ved de to anleggene blir ikke berørt, ifølge Nortura.

NRK har tidligere fått opplyst at de ansatte i Steinkjer og Stavanger skal få tilbud om jobb i Tønsberg.

(©NTB)