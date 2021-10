Ingen enighet – kulturstreiken fortsetter

innenriks

Partene i kultursektoren står fremdeles for langt fra hverandre i uenigheten om pensjonsordning. Etter at de nye forhandlingene som riksmekler Mats Wilhelm Ruland tok initiativ til onsdag, strakte seg utover kvelden, ble mange optimistiske med tanke på at partene ville komme til enighet.

Klokka 23 meldte likevel arbeidsgiverorganisasjonen Spekter at det heller ikke denne gang ble noen avtale mellom partene.

I alt 15 teatre og andre kulturinstitusjoner har på grunn av streiken ikke tatt del i gjenåpningen etter koronautbruddet. Nå spøker det for mange av de planlagte oppsetningene og tradisjonelle juleforestillingene over hele landet.

Etter den mislykkede meklingen onsdag trappes streiken ytterligere opp, og fra 25. oktober vil 1.100 kulturansatte ved scener over hele landet være tatt ut.

Sendte nytt tilbud

– Det er svært beklagelig og trist at partene heller ikke denne gang lyktes å finne fram til en løsning på denne streiken, sier Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten i en pressemelding onsdag kveld.

– Vi har strukket oss langt i meklingen. Tilbudet fra arbeidsgiver er en løsning som ikke finnes. Dermed innfrir ikke tilbudet våre krav, sier forhandlingsleder Lise Olsen i LO Stat.

Spekter skriver at de etter sammenbruddet i forhandlingene onsdag kveld har oversendt et tilbud til LO Stat om at det fra 1. april 2022 innføres en livsvarig og kjønnsnøytral tjenestepensjonsordning.

– Ikke sett

– Jeg har ikke sett noe tilbud fra Spekter nå i kveld etter at meklingen tok slutt, sier Olsen til NTB.

– Vi krever en forutsigbar og kollektiv hybridordning med livsvarige og kjønnsnøytrale ytelser, sier Olsen videre.

Det er teknisk ansatte på, bak og over scenen, ansatte i verkstedene, i kostymeavdelingene og administrasjonen til teatrene som er tatt ut i streiken.

Streiken dreier seg om uenighet om pensjonsordninger. I 2016 ble fagforeningene ved kulturinstitusjonene enige med arbeidsgiverne om å midlertidig gå fra ytelsespensjon til innskuddspensjon. Fagforeningene ønsker nå en hybridpensjon, mens Spekter vil beholde dagens ordning.