Opposisjonen presser regjeringen på strømpriser

Ap-Sp-regjeringen sa selv onsdag at de vil styrke bostøtten og legge fram forslag om dette om et par uker.

– Senterpartiet og Ap har vært veldig bekymret for de veldig høye strømprisene den siste tiden og over tid. Vi er opptatt av å avhjelpe folk. Vi vil derfor komme med forslag i Stortinget for å hjelpe dem som rammes hardest, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til VG.

Mandag og tirsdag slo strømprisen alle rekorder i Sør-Norge. Onsdag falt den imidlertid i Øst-, Vest- og Sør-Norge med nesten det halve, 48,5 prosent, ifølge kraftbørsen NordPool.

Ikke nok

Bostøtte er en statlig støtteordning for dem som har lav inntekt og høye boutgifter. Men bare å øke denne er langt fra nok, mener opposisjonen.

Fra de ulike partiene haglet det onsdag inn med ulike forslag:

* Høyre ber om en rask midlertidig økning av både bostøtten og sosialhjelpen.

* SV krever at regjeringen innen en uke kommer med forslag om å styrke bostøtten mer enn det regjeringen har antydet. SV vil også ha en ordning der folk med lav inntekt og høye utgifter kan søke om dekning til oppvarmingskostnader.

* Frp vil øke bostøtten og krever i tillegg at elavgiften og momsen på strøm kuttes fra 1. november og ut året og reduseres i 2022.

* MDG ber regjeringen legge fram en tiltakspakke, inkludert bostøtte og energieffektiviseringstiltak, for å senke både strømregningen og strømforbruket i norske hjem.

Kan bli overkjørt

Alle forslagene skal voteres over allerede torsdag. Dermed kan Jonas Gahr Støres (Ap) mindretallsregjering oppleve å bli overkjørt av Stortinget i sin første uke ved makten.

Høye strømpriser har lenge vært en kjepphest for Senterpartiet, og i Hurdalsplattformen heter det at regjeringen skal utforme «kraftfulle tiltak» for å redusere høye strømkostnader.

Blant tiltakene er lavere avgifter, økt bostøtte, utjevning av nettleien og økt kraftproduksjon i Norge.

Men når dette vil være på plass, er uvisst.

– Det skal vi vurdere i løpet av de nærmeste dagene og ukene. Så kommer vi tilbake til det når vi ser hva som vil være mest treffsikkert, sier olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) til NRK.

