Smittevernoverlege: Vinteren kan være årsak til smitteøkningen i Tromsø

innenriks

Meteren er borte, minusgradene har kommet og folk pakker seg sammen innendørs i Tromsø. Det kan ha bidratt til at byen har hatt over 30 nye koronasmittede daglig.

– Nå ser vi effekten av at vinteren er kommet og flere trekker innendørs, sier smittevernoverlege Trond Brattland i Tromsø til Nordlys.

I tillegg til at smitteverntiltakene er opphevet, er langt fra alle over 18 som er vaksinert i Tromsø. Lokale legemyndigheter anslår at 5.000 personer ikke har fått første vaksinedose. 10.000 venter på å bli fullvaksinert.

– Vaksinen er frivillig. Og det er ikke meningen å finne syndebukker her. Men om vi klarer å nå denne gruppen og øke vaksineringen, får vi også ned R-tallet, sier Brattland.

R-tallet, eller reproduksjonstallet, indikerer hvor mange personer én person med koronasmitte smitter videre.

