Fem dømt etter skyting i Skien

innenriks

Fem personer fra Oslo skal ifølge dommen ha oppsøkt en mann i Skien for å kreve inn gjeld, hvorpå skiensmannen tilkalte sin bror som væpnet seg med pistol og kom for å hjelpe lillebroren.

Etter hvert oppsto en skuddveksling hvor ingen ble truffet, men der kulene slo inn i biler og husvegger.

Ifølge Varden ble det skutt med minst tre pistoler, og i alt tre av de involverte sto tiltalt for å ha forsøkt å drepe hverandre med pistol. Alle disse nektet for dette i retten og sa de handlet i nødverge.

Den ene av dem, tiltalte fra Skien, ble frifunnet for drapsforsøk men dømt til fengsel i ett år og seks måneder for blant annet grov befatning med skytevåpen.

Mannen som fikk den strengeste straffen, var en 38-åring fra Oslo som ble dømt til sju års fengsel for drapsforsøk, i tillegg til flere andre punkter i tiltalen.

Den tredje som sto tiltalt for drapsforsøk, en mann på 27 år fra Oslo, ble også frifunnet på dette punktet men dømt til to års fengsel for andre overtredelser.

En annen mann på 26 år fra Oslo ble dømt til ett år og ni måneders fengsel for grove trusler og grov ulovlig befatning med skytevåpen.

En 34 år gammel mann ble også dømt for grove trusler og grov ulovlig befatning med skytevåpen, men fikk en strengere straff på tre år og tre måneders fengsel.

For den sjette involverte er rettssaken utsatt, går det fram av dommen fra Telemark tingrett.

(©NTB)