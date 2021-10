Politimester: Hatkriminalitet er et samfunnsproblem

innenriks

Det nye kompetansemiljøet er lagt til hatkrimgruppa i Oslo politidistrikt og skal være til støtte og rådgivning på fagfeltet for alle politidistrikter. Lanseringen ble sendt på Facebook-sidene til Oslo-politiet, og Jan Thomas Østervold var konferansier.

Politiet ønsker med kompetansemiljøet å få ned mørketallene, og målet er at den som blir utsatt for hatkriminalitet, skal bli møtt av et kompetent politi, uavhengig av hvor i landet den enkelte bor, sier Oslo-politimester Beate Gangås.

– Hatkriminalitet er et samfunnsproblem, og alle har et ansvar for å ta hatkriminalitet på alvor. Politiet skal gjøre sin del av jobben. Det er ikke den utsatte som har ansvaret for å bære konsekvensene av hatkriminalitet – det er et samfunnsansvar, forteller Gangås.

(©NTB)