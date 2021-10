To etterlyst internasjonalt etter Mortensrud-drapet – skal ha sentral rolle

innenriks

En mann ble fredag pågrepet og siktet for medvirkning til drapet på 20 år gamle Hamse Hashi Adan. Samtidig ble to andre personer etterlyst internasjonalt. Disse to er siktet for drap eller medvirkning til drap, opplyser politiadvokat Børge Enoksen til NTB.

– Vi har pågrepet én og siktet vedkommende for medvirkning. Vi mener de to andre har en mer sentral rolle i drapet. Utover det kan jeg ikke kommentere de tre sine roller i hendelsen, sier han.

I en pressemelding fredag opplyste politiet at de har grunn til å tro at de to andre siktede oppholder seg i utlandet. Hvor vil ikke Enoksen kommentere.

– Vi samarbeider med kolleger i andre land. Utover dette kan jeg ikke kommentere, sier han til NTB. Han legger imidlertid til at politiet har en mistanke om hvor de oppholder seg.

Politiet vurderer om de to også skal etterlyses offentlig. De oppfordres til å melde seg til politiet.

Varetekt mandag

Både de to etterlyste og mannen som er pågrepet, er kjent for politiet fra tidligere. Enoksen vil ikke kommentere for hva.

Den pågrepne blir framstilt for varetektsfengsling mandag. Hans advokat Hanne Pentzen opplyser til TV 2 at hennes klient nekter straffskyld etter siktelsen.

Enoksen sier at han ble avhørt på politihuset fredag, og at han samarbeider med politiet.

– Han samarbeider med politiet og erkjenner ikke straffskyld. Vi startet avhør i dag og regner med å fortsette avhørene av ham utover de neste dagene, sier Enoksen.

Politiadvokaten vil foreløpig ikke gå ut med detaljer om eventuelle motiv for drapet, men sier dette vil bli en sentral del av etterforskningen fremover.

Han sier også at det er gjort en rekke beslag i saken, men vil ikke utdype nærmere.

Håper på gjennombrudd

Det har tatt lang tid før politiet gjorde noen pågripelser i saken. Det var på kvelden torsdag 7. oktober at Adan ble skutt på Mortensrud i Oslo. Dagen etter døde han av skadene.

Bistandsadvokat for Adans familie, John Christian Elden, skriver i en sms til Dagbladet at de håper fredagens pågripelse og etterlysninger betyr at politiet er på rett vei, og at det vil være et gjennombrudd.

Adan ble skutt utenfor Lofsrud skole, der flere ungdommer var samlet. I pressemeldingen takker politiet lokalmiljøet for samarbeidet i forbindelse med etterforskningen av saken.

– Siktelsene i denne svært alvorlige saken er et resultat av grundig etterforskning hvor godt samarbeid med lokalbefolkningen har vært viktig, opplyser politiet.