To personer siktet etter knivstikking på Møllenberg i Trondheim

– De er etterlyst både nasjonalt og internasjonalt. Vi mener de også har tilknytning til en større narkotikasak, sier påtaleansvarlig Anne Haave i Trøndelag politidistrikt til NTB.

Hun opplyser videre at to personer pågrepet og siktet i narkotikasaken etter at politiet gjorde et større narkotikabeslag. I tillegg er en person siktet, men ikke pågrepet.

– Politiet mener hendelsen på Møllenberg er knyttet til et internt narkotikaoppgjør, og det foregår nå en parallell etterforskning av de to sakene, opplyser Haave.

Politiet fikk melding om knivstikkingen på Møllenberg klokken 21.02 lørdag kveld. Fornærmede, en mann i slutten av 20-årene, får behandling på St. Olavs hospital. Han er alvorlig, men ikke livstruende skadd.

Voldshendelsen skal ha skjedd utendørs. Væpnet politi lette søndag etter gjerningspersonene, og flere vitner er avhørt.

Politiet prioriterer saken, fortsetter etterforskningen, og jobber for å pågripe alle de siktede, opplyser Haave.

– Samtidig har politiet ingen opplysninger som tilsier at de to som er siktet for grov kroppsskade, utgjør en fare for øvrige innbyggere, sier hun.

