Båt tatt av strømmen i Kvam – tre personer savnet

innenriks

– Det er veldig kraftig vannføring. Båten ble tatt av strømmen ned mot en demning. Etter demningen er det fritt fall ned i en foss, sier vaktkommandør Ronald Drotningsvik ved 110-sentralen vest til NTB.

Det dreier seg om en robåt med tre personer og en hund i. Nødetatene har ikke hatt kontakt med personene i båten.

Åre funnet

Til VG opplyser vaktkommandøren at det er funnet en åre i elva, og det gjør at redningsmannskapene er rimelig sikre på at båten har gått utfor fossen.

Brannvesenet fikk melding om hendelsen klokka 21.30. Personen som ringte, hadde sett at båten ble tatt av strømmen. Hendelsen skjedde i 21-tiden.

Både politi og brannmannskaper er på stedet. Også frivillige fra Røde Kors og redningsdykkere og en klatregruppe er kalt ut. Hovedredningssentralen er varslet.

Det er tåke og regn i området og vanskelige forhold for et søk på grunn av den høye vannføringen.

Helikopter måtte snu

– Også luftambulanse og redningshelikopter ble sendt mot stedet, men måtte senere snu på grunn av flyforholdene, opplyser operasjonsleder Stine Mjelde i Vest politidistrikt.

– Det er umulig å gå langs elven. Det er satt opp observasjonsposter på diverse broer nedover elva, sier vaktkommandør Drotningsvik.

Tokagjelet ligger i Hardanger.

Politiet ber folk som ikke er en del av redningsaksjonen å holde seg unna elva og vannet.

(©NTB)