Helikopter settes inn i søket etter de savnede i Kvam

Helikopteret av typen SAR Queen flyr nå over området og deltar i søket. Helikopteret har termisk kamera og seks personer om bord, opplyser Hovedredningssentralen Sør-Norge til NTB.

Nødetatene fikk melding om ulykken klokken 21.30 søndag kveld. Store styrker har søkt etter de tre gjennom natten og mandag formiddag, uten hell. Værforholdene har ikke tillatt bruk av helikopter før mandag ettermiddag.

De tre savnede, to menn og en kvinne fra Askøy, er savnet etter at de la ut med robåt over et vann, like overfor en demning og en foss i Tokagjelet i Kvam i Hardanger. Da skulle de krysse fjellvannet på Kvamskogen for å komme til en hytte de har tilknytning til.

– Siste observasjon er at båten følger strømmen og går ned mot demningen og fossen, sier innsatsleder Svein Valland Laupsa i Vest politidistrikt.

Båten ble mandag morgen funnet nedenfor fossen og politiet knytter funnet til hendelsen.

