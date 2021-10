Ikke mulig med helikoptersøk i Kvam

innenriks

Politiets innsatsleder Atle Birkeland sier på en pressebrif klokka 9 mandag morgen at det er satt inn flere redningsmannskaper etter at det ble dagslys, men at det fremdeles er for dårlig vær til at det er mulig å sette inn helikopter i søket.

– Vi har en drone i luften, men det ser dårlig ut for å bruke helikopter. Det er lav tåke ned mot elven, sier Birkeland.

Tre personer, to menn og en kvinne, ble søndag kveld meldt savnet etter at de la ut med en robåt over et vann, like overfor en demning og en foss i Tokagjelet i Kvam i Hardanger.

