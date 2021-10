innenriks

– Nå har det gått såpass lang tid at det blir mindre sannsynlig å finne dem i live. Vi søker derfor nå etter antatt omkomne. Vi har søkt i aktuelle områder uten å finne de savnede, og det er lite eller ikke sannsynlig at noen av de tre blir funnet i live, sa politiets innsatsleder Svein Valland Laupsa i Vest politidistrikt litt etter klokken 21 mandag.

Tre voksne personer ble meldt savnet søndag kveld etter at de forsøkte å krysse Tokagjelet, like ved en stor foss med et fall på 15 meter.