Siktet 18-åring løslates etter knivstikking i Trondheim

– Siktede blir løslatt. Han er fortsatt siktet for grov kroppsskade, det er ikke grunnlag for å endre dette selv om han løslates, sier politiadvokat Christian Spets til Adresseavisen mandag ettermiddag. Spets er påtaleansvarlig for saken i Trøndelag politidistrikt.

Den knivstukne 17-åringen ble ikke livstruende skadd.

Beslaglagt kniv

Politiet har snakket med vitner som skal ha vært på stedet både før, under og etter knivstikkingen. De har også beslaglagt det de mener skal være den aktuelle kniven. Den går nå gjennom kriminaltekniske undersøkelser.

– Vi skal kartlegge den bakenforliggende konflikten i den videre etterforskningen, men det var fornærmede som oppsøkte siktede på hans bolig. Knivstikkingen skal ha skjedd utenfor denne boligen, sier Spets til Adresseavisen.

Advokat Erik Widerøe er oppnevnt som bistandsadvokat for den fornærmede 17-åringen. Han bekrefter at bakgrunnen for kniv-volden var en konflikt mellom de to som har eskalert.

Den siktede har nå besøksforbud mot 17-åringen.

Uavklart om straffskyld

18-åringen ble avhørt søndag kveld. Han har ikke tatt standpunkt til spørsmålet om straffskyld, sier forsvareren hans, advokat Arve Røli, til Adresseavisen.

– Han er ikke konkret spurt om han erkjenner straffskyld, men ut fra det han forklarer, erkjenner han ikke straffskyld, sa Røli.

