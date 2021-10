Politiet frigir navn etter Kvam-ulykken

innenriks

Det er Kjell Arne Pedersen (64), Nils Johan Bårdsen (72) og Ruth Wathne (68) som er antatt omkommet etter ulykken i Kvam.

Det opplyste politiet på pressekonferansen.

Mandag kveld gjorde politiet det klart at de ikke lenger har håp om å finne de tre savnede i Kvam i live. Leteaksjonen ble nedskalert, og det søkes nå etter antatt omkomne.

De tre ble meldt savnet søndag kveld etter at de forsøkte å krysse Tokagjelselva i en liten båt like overfor en stor foss med et fall på 15 meter.

Politiet har funnet det de mener er båten de tre forsøkte å krysse elven med. Det er også funnet en åre og noen klær som settes i sammenheng med de savnede.

– Fokuset er fortsatt å finne de tre savnede personene, sier innsatsleder Svein Valland Laupsa i Vest politidistrikt.

