Skyteoffer på Stovner er ved bevissthet

Politiet ble varslet om hendelsen i nærheten av Stovner Senter klokken 21.18 mandag kveld.

Natt til tirsdag hadde politiet gjort åstedsundersøkelser.

– Det gjelder særlig to steder. Det er en undergang, hvor det framstår som at skytingen har skjedd. Og så er det en parkeringsplass rett i nærheten, der fornærmede ble funnet, forteller operasjonsleder Tor Gulbrandsen til NTB.

Ingen pågrepne

Politiet var natt til tirsdag fortsatt i området, men er ferdig med et omfattende søk.

– Det er gjort noen funn, uten at jeg kan gå inn på hva. Så vil vi se hvilken retning det vil føre oss. Vi har mye informasjon som blir nedtegnet i rapporter. Det er ingen pågrepne og ingen tydelig retning på hvor dette vil gå, sier operasjonslederen.

Politiet har ikke gått ut med noen informasjon om hvorvidt det dreier seg om én eller flere gjerningspersoner.

Skader i magen

Den skadde betegnes av politiet som en «relativt ung mann» og har skader i mageregionen.

– Han har fått den innledende behandlingen. Han er våken, og vi har et ønske om å få avhørt ham så tidlig som mulig, forteller operasjonslederen.

Både områder ved senteret og ved undergangen ble sperret av etter skyteepisoden. Rett ved stedet ligger Stovner politistasjon.

Nesten ti personer skutt

De siste ukene og månedene har det vært en rekke skyteepisoder i hovedstaden, og i underkant av ti personer er skutt på litt over to måneder. I starten av oktober ble 20 år gamle Hamse Hashi Adan skutt og drept ved Lofsrud skole på Mortensrud i Oslo.

Politiet uttrykte tidligere denne måneden forståelse for at folk er bekymret for de hyppige skyteepisodene. De har sagt at de tar skytingen på største alvor, men at de ikke ser noen sammenheng mellom dem.