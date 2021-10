Støre møter Lavrov

innenriks

Møtet er en høflighetsvisitt og begynte i regjeringens representasjonsanlegg klokka 17, opplyser Statsministerens kontor (SMK).

– Da det ble klart at han skulle fly fra Tromsø via Oslo til Russland, ble det klart at vi kunne få til en slik høflighetsvisitt, skriver kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse ved SMK i en SMS til NTB.

Lavrov var mandag i Tromsø for å delta i toppmøte i Barentsrådet. Der møtte han blant annet utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap).

Støre kjenner Lavrov godt fra sin tid som utenriksminister. I 2011 kom de fram til en avtale om en delelinje i Barentshavet som avsluttet en 40 år lang uenighet mellom landene. Lavrov har vært Russlands utenriksminister siden 2004.

Barentssamarbeidet har fått en sentral plass i Hurdalsplattformen til Støre-regjeringen som slår fast at nordområdene er Norges viktigste strategiske interesseområde. Russland har hatt et kjølig forhold til Vesten i flere år, blant annet på grunn av Russlands involvering i Ukraina.

Tidligere i oktober utviste Nato åtte russiske utsendinger som de mente var etterretningsoffiserer, og Russland svarte med å stenge Natos kontor i Moskva og sitt diplomatiske kontor med Nato i Brussel.

(©NTB)