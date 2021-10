Staten frikjent i Scandinavian Star-søksmål

innenriks

Den danske trailersjåføren Erik Mørk Andersen, som selv døde i brannen på passasjerferja Scandinavian Star i 1990, ble siktet for å ha antent brannen.

Etterforskningen mot ham ble imidlertid henlagt året etter. I 2014 ble Scandinavian Star-saken gjenopptatt, men da var ikke Mørk Andersen formelt siktet, og norsk politi trakk anklagen mot ham. De sa at det ikke var grunnlag for å utpeke dansken som gjerningsmann, men at det var grunnlag for å mistenke ham. Saken ble henlagt på nytt i 2016.

Mørk Andersens enke har sammen med hans stesønn saksøkt den norske stat, og de har krevd erstatning for straffeforfølgelsen mot Mørk Andersen.

Oslo tingrett har nå behandlet saken som såkalt forenklet domsbehandling, noe som betyr at det ikke har vært en vanlig fysisk rettssak.

Tingrettens dom dreier seg i stor grad om spørsmålet rundt sakens foreldelsesfrist, som opprinnelig utløp i 1991.

– Spørsmålet er om etterforskningen i 2014–2016 endrer dette. Retten mener at det klart ikke er tilfellet, heter det i dommen.

Staten ble frikjent, og de etterlatte er dømt til å betale 7.400 kroner i sakskostnader.

159 mennesker mistet livet da det begynte å brenne på ferja mens den var på vei fra Oslo til Frederikshavn 6. april 1990. Nylig ble et dansk granskningsutvalg satt ned for å undersøke de økonomiske forholdene rundt brannen. En dansk-norsk dokumentarserie rettet i fjor oppmerksomheten mot en rekke økonomiske forhold som de etterlatte mener ikke er blitt undersøkt grundig nok.

(©NTB)