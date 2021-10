Få branner i landbruket første halvår

innenriks

Ifølge Landbrukets brannvernkomité er det så langt i år kun registrert én brann der dyreliv har gått tapt. I dette tilfellet omkom 100 fasaner.

Arnestedet var sikringsskapet, som er en hovedutfordring for branner i landbruket.

Ifølge komiteen har den positive utviklingen vart siden 2014. Da ble det tatt i bruk brannforebyggende el-kontroll for landbruksbygg og varmesøkende kamera.

I første halvår ble det registrert 37 branner i driftsbygninger med skade for over 100.000 kroner og det er utbetalt 80 millioner i brannerstatning for driftsbygninger.

Etter at brannforebyggende el-kontroll ble tatt i bruk, har utbetalingene til landbruksbranner falt.

Sammenligner man utbetalinger til landbruksbranner for de siste fem årene mot de foregående fem, er det i snitt redusert med 100 millioner kroner i året, som tilsvarer 40 prosents nedgang.

